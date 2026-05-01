È stato pubblicato un nuovo fumetto che utilizza il mito di Medea per affrontare temi legati alla condizione femminile e alla lotta per la parità. Il racconto si focalizza sulla figura di una donna che si oppone alle ingiustizie della sua comunità. Attraverso questa narrazione, si cerca di riflettere sui problemi attuali legati ai diritti delle donne e alle disparità di genere.

Un nuovo fumetto che tramite il mito racconta il nostro presente e la lotta delle donne verso la parità. Questo è Medea, la nuova opera di Rita Petruccioli edita da Bao Publishing che parte dal mito omonimo per raccontare una storia che riesce a parlarci di noi stessi, come nella migliore tradizione mitologica. Per scoprirne di più continuate a leggere la nostra recensione. Medea tra futuro e passato. Medea è una sacerdotessa, figlia del re del pianeta Colchis. La sua vita relativamente tranquilla viene sconvolta dall’arrivo inaspettato di Giasone e degli Argonauti, in missione alla ricerca del Vello d’Oro. Medea vuole aiutare Giasone nella sua missione, intercedendo con il padre e usando i suoi poteri di sacerdotessa per aiutarlo nella sua missione.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Medea – Una donna in lotta per la sua comunità

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

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