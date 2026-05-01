Il 1° maggio a Matera si terrà un incontro tra rappresentanti della Chiesa, tra cui Monsignor Ambarus, e i presidenti di Cna e Confapi, organizzazioni del settore produttivo. L’appuntamento si svolgerà in occasione della giornata dedicata al lavoro e alla fede. La discussione riguarderà tematiche legate alla Zona Franca della città, coinvolgendo i diversi attori presenti. La riunione si svolgerà in una sede ancora da definire.

?? Cosa sapere Monsignor Ambarus e i presidenti Cna e Confapi incontrano la Zona Franca Matera il 1° maggio. L'incontro in via Giardinelle unisce la Chiesa alle aziende delle zone industriali Paip 1 e 2. In via Giardinelle, nel cuore della zona Paip, Monsignor Benoni Ambarus e don Nicola Gurrado hanno incontrato i rappresentanti dell'associazione Zona Franca Matera questo primo maggio 2026 per celebrare il patrono San Giuseppe Artigiano. L'incontro si è svolto nella sede dell'associazione, u .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, fede e lavoro: l’incontro tra la Chiesa e la Zona Franca

Notizie correlate

Matera, tra calcio e fede: il grande programma per San Giuseppe? Cosa sapere Il CSI di Matera organizza sport e liturgia per San Giuseppe fino al 30 aprile.

Via Crucis a Matera: 90 anni di fede che unisce la cittàLa tradizione della Via Crucis del Venerdì Santo ha animato le vie di Matera questa sera, unendo la comunità in un percorso spirituale che parte e...

Tutti gli aggiornamenti

La zona Paip di Matera tra rilancio e speculazioneMATERA - Un’area produttiva dove operano circa 300 imprese e che occupa circa 3mila persone, il doppio dell’area industriale della Valbasento. È la Zona Paip 1 di Matera che rappresenta ancora oggi un ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Matera: zona franca, quale futuro per il centro di formazione Paip DibattitoNella prropria sede , via Giardinelle 4 nella Zona Paip 1 in Matera, l’Associazione Zona Franca Urbana Matera ha temuto un forum-dibattito in merito a Quale futuro per il Centro di Formazione Paip. noinotizie.it