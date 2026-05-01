Mancini festeggia il titolo dell’Al Sadd con la bandiera dell’Italia vincitrice dell’Euro 2020

Roberto Mancini ha festeggiato la vittoria del suo team, l’Al Sadd, con la bandiera italiana dell’Euro 2020. La squadra ha ottenuto il titolo di campione in Qatar, e il tecnico ha condiviso il momento con i tifosi presenti. La vittoria è stata ufficializzata durante la cerimonia di premiazione, mentre il tecnico ha mostrato entusiasmo con il simbolo della Nazionale italiana.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Roberto Mancini ha ufficialmente conquistato il titolo di campione nella lega qatariota con la sua squadra, l’Al Sadd. Il tecnico, celebre per il suo successo con l’Italia durante gli Europei del 2020, ha celebrato il suo trionfo sul campo sollevando la bandiera italiana, un gesto simbolico che sottolinea la sua connessione con la vittoria azzurra. L’Al Sadd ha ottenuto il titolo grazie a una vittoria emozionante contro l’Al Shamal, conclusasi con un punteggio di 3-2. Questo incontro era particolarmente significativo poiché metteva di fronte le due squadre di testa della classifica.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Mancini festeggia il titolo dell’Al Sadd con la bandiera dell’Italia vincitrice dell’Euro 2020. Notizie correlate Roberto Mancini campione con l’Al-Sadd: festeggia con una speciale bandiera dell’ItaliaRoberto Mancini vince il campionato in Qatar con l'Al-Sadd e festeggia con una speciale bandiera dell'Italia dedicata al trionfo di Euro 2020. Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. Tutti i dettagliMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Juventus, infortunio Thuram: le condizioni del centrocampista... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Caos in Qatar! Mancini festeggia il titolo, ma un errore ribalta tutto: Scudetto deciso all’ultima giornata; Clamoroso in Qatar, l’Al-Sadd di Mancini festeggia il titolo ma non l’ha ancora vinto!; Mancini dopo il titolo con l’Al Sadd: Grazie ai giocatori per questo traguardo; Clamoroso Mancini: aveva festeggiato la vittoria del campionato in Qatar, ma ora rischia di perderlo. Cosa è successo. Mancini prima la beffa poi il titolo, è campione in Qatar e fa festa con la bandiera dell’Italia: il messaggio dell’ex ctL'ex ct azzurro ha vinto il campionato con l'Al Sadd sventolando il tricolore: è pronto a tornare sulla panchina azzurra? sport.virgilio.it Roberto Mancini campione con l’Al-Sadd: festeggia con una speciale bandiera dell’ItaliaRoberto Mancini vince il campionato in Qatar con l'Al-Sadd e festeggia con una speciale bandiera dell'Italia dedicata al trionfo di Euro 2020 ... fanpage.it Roberto Mancini vince il Qatar e festeggia mostrando il tricolore con la scritta “Euro 2020” Il tecnico italiano ha portato alla vittoria del campionato il suo Al Sadd e durante i festeggiamenti postpartita ha alzato la bandiera italiana, che aveva una scritta c - facebook.com facebook Roberto Mancini può finalmente festeggiare la conquista del campionato del Qatar con il suo Al-Sadd, sconfitto l'Al-Shamal... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Mancini #Qatar #campione #AlSadd x.com