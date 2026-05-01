Malesani | Thiago Motta ha sbagliato ad andare alla Juventus Si sarebbe dovuto giocare la Champions col Bologna

L'ex allenatore ha commentato la scelta di un ex calciatore di trasferirsi alla Juventus, affermando che avrebbe dovuto invece continuare con il Bologna per giocare la Champions League. Ha aggiunto che, secondo lui, quella decisione non è stata corretta. La dichiarazione è stata rilasciata in un'intervista, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni dietro le sue parole.

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