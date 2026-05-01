? Cosa sapere Prime Video, Netflix e Disney+ lanciano nuovi titoli tra il 6 e il 15 maggio 2026.. Il palinsestro punta su Richard Madden, Pedro Alonso e produzioni italiane come Rosa Elettrica.. Il calendario delle uscite televisive di maggio 2026 vede il ritorno di grandi protagonisti come Richard Madden e Pedro Alonso in una programmazione che spazia dallo spionaggio internazionale al dramma sociale italiano, con appuntamenti cruciali tra il 6 e il 15 del mese. Il dello streaming e della televisione lineare si prepara a un mese di altissima intensità narrativa. Non si tratta solo di nuovi lanci, ma di una vera e propria ripresa di cicli narrativi che hanno segnato gli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maggio 2026: torna l’azione tra spie e grandi colpi d’autore

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