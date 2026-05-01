Luca Menon ha esordito come titolare con il Milan Futuro nella partita contro la Castellanzese, sotto la guida di Massimo Oddo. Dopo aver giocato nell'Under 17, questa è stata la prima volta che è sceso in campo con la squadra principale del settore giovanile. La partita si è svolta recentemente e ha rappresentato un passo importante nella sua crescita calcistica.

Il Milan Futuro continua con la sua stagione: siamo orami a un passo dal termine del campionato 'regolare' di Serie D e l'under 23 rossonera, si avvia verso un posto ai playoff (qui la nostra analisi approfondita su come funzionano). Il Diavolo è quarto in classifica a quota 53 punti nel gruppo B. Il Milan Futuro torna in campo domenica 3 maggio contro la Vogherese, nella sfida valida per la 34^ e ultima giornata del campionato regolare. Il 26 aprile, i rossoneri hanno battuto per 1-3 la Castellanzese con gol di Branca e doppietta di Magrassi. Una gara storica perché ha rappresentato il debutto da titolare con il Milan Futuro di Luca Menon, esterno offensivo rossonero classe 2009.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Luca Menon: debutto da titolare con il Milan Futuro. Che salto dall’Under 17

Notizie correlate

Leggi anche: Dall’Under 17 al Milan Futuro, senza passare per la Primavera: ecco chi è Luca Menon

Pagelle Castellanzese-Milan Futuro 1-3: Magrassi e Cappelletti travolgenti, Torriani e Menon insufficientiNel pomeriggio, allo 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza, è andato in scena il match tra Castellanzese e Milan Futuro.