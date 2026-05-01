Luca Menon | debutto da titolare con il Milan Futuro Che salto dall’Under 17
Luca Menon ha esordito come titolare con il Milan Futuro nella partita contro la Castellanzese, sotto la guida di Massimo Oddo. Dopo aver giocato nell'Under 17, questa è stata la prima volta che è sceso in campo con la squadra principale del settore giovanile. La partita si è svolta recentemente e ha rappresentato un passo importante nella sua crescita calcistica.
Il Milan Futuro continua con la sua stagione: siamo orami a un passo dal termine del campionato 'regolare' di Serie D e l'under 23 rossonera, si avvia verso un posto ai playoff (qui la nostra analisi approfondita su come funzionano). Il Diavolo è quarto in classifica a quota 53 punti nel gruppo B. Il Milan Futuro torna in campo domenica 3 maggio contro la Vogherese, nella sfida valida per la 34^ e ultima giornata del campionato regolare. Il 26 aprile, i rossoneri hanno battuto per 1-3 la Castellanzese con gol di Branca e doppietta di Magrassi. Una gara storica perché ha rappresentato il debutto da titolare con il Milan Futuro di Luca Menon, esterno offensivo rossonero classe 2009.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Pagelle Castellanzese-Milan Futuro 1-3: Magrassi e Cappelletti travolgenti, Torriani e Menon insufficientiNel pomeriggio, allo 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza, è andato in scena il match tra Castellanzese e Milan Futuro.