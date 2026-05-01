LIVE Madrid Open ATP 1000 | Sinner-Fils 1-1 secondo set dopo 6-2 primo

Al Madrid Open ATP 1000, Jannik Sinner ha vinto il primo set contro Arthur Fils con il punteggio di 6-2 in 39 minuti. Nel secondo set, il punteggio è attualmente di 1-1, con entrambi i giocatori in parità dopo quattro game. La partita prosegue con il secondo set in corso e nessuna delle due parti ha ancora preso un vantaggio decisivo.

LIVE Madrid Open ATP 1000: Sinner vince 1° set 6-2 Fils in soli 39 minuti!. Aggiornamento 17:04 – Jannik Sinner ha strapazzato Arthur Fils nel primo set 6-2 in soli 39 minuti, ma il secondo set è partito con equilibrio: 1-1 dopo game a 15 per entrambi. Fils tiene il servizio iniziale salendo 40-0 (chiude con dritto in corridoio), Sinner risponde a 15 (76% prime, 79% punti vinti, 56 seconde). Secondo set Fils servizio: match riaperto? Aggiornamento 16:54 – Jannik Sinner conquista il primo set 6-2 contro Arthur Fils in appena 39 minuti sul Manolo Santana! L’azzurro non ha concesso praticamente nulla al servizio (solo 4 punti persi totali), tenendo a 15 l’ultimo game e sigillando con autorità.🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - LIVE Madrid Open ATP 1000: Sinner-Fils 1-1 secondo set dopo 6-2 primo Notizie correlate LIVE Madrid Open ATP 1000: Sinner vince 1° set 6-2 Fils in 39?, ora serve il bis!LIVE Madrid Open ATP 1000: Sinner vince 1° set 6-2 Fils in soli 39 minuti! Aggiornamento 16:54 – Jannik Sinner conquista il primo set 6-2 contro... LIVE Sinner-Fils 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: primo set chiuso in 39 minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Rovescio lungolinea vincente di Fils in uscita dal servizio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Jannik Sinner - Cameron Norrie al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; RECAP! Day 5: l'Italia fa 2 su 3. Osaka raggiunge Sabalenka, Tsitsipas elimina Bublik; Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Jannik Sinner - Rafa Jodar al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP. LIVE ATP Madrid: Sinner e Fils in campo per un posto in finaleTennis - ATP | Segui con Ubitennis il LIVE del match tra Jannik Sinner e Arthur Fils, entrambi imbattuti sulla terra nel 2026. L'azzurro cerca la sua prima finale al Mutua Madrid Open, l'unica che gli ... ubitennis.com LIVE Sinner-Fils Madrid Open: 5-1 Jannik, la direttaLa partita è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) dalle 16:00, con commento esperto e analisi HD. Perfetta per abbonati Sky Q o via fibra (TIM, Fastweb, Vodafone). urbanpost.it Sinner-Fils mette in palio la finale del Madrid Open. Jannik tra poco in campo contro il 21enne francese - facebook.com facebook Cambio di prospettiva per Carlos Alcaraz, che al Madrid Open Under 16 diventa spettatore d’eccezione. In campo c’è il fratello Jaime, che vince all’esordio, mentre sugli spalti Carlos lo sostiene punto dopo punto, nonostante l’infortunio al polso. X: fvaeey #T x.com