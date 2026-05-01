LIVE Madrid Open ATP 1000 | Sinner-Fils 1-1 secondo set dopo 6-2 primo

Da urbanpost.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Madrid Open ATP 1000, Jannik Sinner ha vinto il primo set contro Arthur Fils con il punteggio di 6-2 in 39 minuti. Nel secondo set, il punteggio è attualmente di 1-1, con entrambi i giocatori in parità dopo quattro game. La partita prosegue con il secondo set in corso e nessuna delle due parti ha ancora preso un vantaggio decisivo.

LIVE Madrid Open ATP 1000: Sinner vince 1° set 6-2 Fils in soli 39 minuti!. Aggiornamento 17:04 – Jannik Sinner ha strapazzato Arthur Fils nel primo set 6-2 in soli 39 minuti, ma il secondo set è partito con equilibrio: 1-1 dopo game a 15 per entrambi. Fils tiene il servizio iniziale salendo 40-0 (chiude con dritto in corridoio), Sinner risponde a 15 (76% prime, 79% punti vinti, 56 seconde). Secondo set Fils servizio: match riaperto? Aggiornamento 16:54 – Jannik Sinner conquista il primo set 6-2 contro Arthur Fils in appena 39 minuti sul Manolo Santana! L’azzurro non ha concesso praticamente nulla al servizio (solo 4 punti persi totali), tenendo a 15 l’ultimo game e sigillando con autorità.🔗 Leggi su Urbanpost.it

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