LIVE Italia-Giappone Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | Mosaner Constantini vogliono la top4!

Benvenuti alla cronaca in tempo reale dell'incontro tra Italia e Giappone, valido per i quarti di finale dei Mondiali di curling misto 2026 che si stanno disputando a Ginevra. La partita vede coinvolti i team di Mosaner e Constantini, con l’obiettivo di ottenere un piazzamento tra i primi quattro. Seguite con noi gli sviluppi di questa sfida, che si sta svolgendo in una giornata caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40: Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia si gioca tutto. Sul ghiaccio di Ginevra va in scena il quarto di finale dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, un crocevia che vale l’accesso alla zona medaglie e che mette di fronte la coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner al Giappone.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini vogliono la top4! Notizie correlate LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: tra poco il playoff per Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale... LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per i playoff dalle 10.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per i playoff dalle 10.00; Dove vedere in tv Italia-Giappone oggi, Mondiali curling misto 2026: orario playoff, programma, streaming; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia si qualifica per i play-off - FISG; Paesi Bassi - Giappone in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini vogliono la top4!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.46: Il cammino dell’Italia è stato di alto livello, ma non privo di ostacoli. Gli azzurri hanno iniziato con ... oasport.it Dove vedere in tv Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026: orario playoff, programma, streamingL'Italia affronterà il Giappone nei playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos ... oasport.it Contest "stellare" di cucina al #Feff tra Italia e Giappone (con un ingrediente super friulano) ecco com'è andata e chi ha vinto https://cityne.ws/OrienteVsOccidenteInCucina - facebook.com facebook Italia-Giappone, Terzi (Fdi) incontra amb. in Italia: focus anche su scambi culturali (AgenziaCULT) - Roma, 23 apr - "Oggi ho avuto il piacere di incontrare la nuova Ambasciatrice del #Giappone in Italia, S.E. Hikariko Ono, con la quale ho avuto un proficuo sca x.com