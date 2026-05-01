LIVE Italia-Giappone 7-6 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | azzurri in semifinale dopo la battaglia coi nipponici!

L’Italia ha battuto il Giappone con il punteggio di 7-6 nella partita dei mondiali di curling misto del 2026, assicurandosi così un posto in semifinale. La sfida è stata molto combattuta e si è conclusa negli ultimi scambi. Poco dopo, è stato annunciato che alle 19.00 ci sarà la diretta della semifinale tra Italia e Australia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56: L’appuntamento è per le 19.00 con il live della semifinale Italia-Australia. Grazie per averci seguito e buona giornata! A più tardi 11.54: Che partita! Sembrava quasi persa contro i giapponesi per ConstantiniMosaner che hanno reagito nella seconda parte di gara come è già capitato in questo Mondiale più volte, completando una rimonta spettacolare! Ora la semifinale contro l’Australia in programma alle 19.00 11.53: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! COSTANTINI TROVA LA SPONDA DELLA STONE GIALLA E TOGLIE OGNI DUBBIO9! l’Italia si prende il punto e la semifinale! 7-6 11.51: Due stone azzurre a punto quando mancano due tiri alla fine dell’end 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 7-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri in semifinale dopo la battaglia coi nipponici! RIMONTA D'ORO! L'Italia disintegra gli USA nell'inseguimento a squadre | #MilanoCortina2026 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Giappone 6-4, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: azzurri ai playoff dopo il sofferto successo sui nipponici! Leggi anche: LIVE Italia-Giappone 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei nipponici in apertura Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per i playoff dalle 10.00; Giappone, tasso di disoccupazione marzo sale al 2,7%; Paesi Bassi - Giappone in Diretta Streaming | DAZN IT; Giappone: esportazioni in crescita dell'11,7% a marzo. LIVE Italia-Giappone 7-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri in semifinale dopo la battaglia coi nipponici!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56: L'appuntamento è per le 19.00 con il live della semifinale Italia-Australia. Grazie per averci seguito e ... oasport.it LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 2-6, Italia-Giappone 3-1 BJK Cup 2026 in DIRETTA: sconfitta poco amara per l’azzurra, la Nazionale di Garbin vola in Cina!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11.00 15.16 Dal 22 al 27 settembre, le azzurre andranno a ... oasport.it SEMIFINALEEEE!!! Un Play Off solo per cuori forti quello tra Italia e Giappone al Mondiale di Curling di Ginevra. Una partita iniziata male per la nostra Coppia Mista formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner che dopo pochi end si ritrovano sotto per 4 - facebook.com facebook Italia-Giappone, Terzi (Fdi) incontra amb. in Italia: focus anche su scambi culturali (AgenziaCULT) - Roma, 23 apr - "Oggi ho avuto il piacere di incontrare la nuova Ambasciatrice del #Giappone in Italia, S.E. Hikariko Ono, con la quale ho avuto un proficuo sca x.com