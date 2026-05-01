LIVE Italia-Giappone 0-1 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | mano rubata dei nipponici in apertura

Durante la partita di curling tra Italia e Giappone, il punteggio è di 0-1 in favore dei nipponici. Nella prima fase, i giapponesi hanno realizzato un’azione che ha portato a un punto, mentre le stone italiane si trovano ai margini della casa con due giapponesi e due italiani. Mancano circa due tiri alla fine del secondo end e la partita procede con un andamento equilibrato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22: Una stone azzurra a punto, con due stone giapponesi e due italiane ai margini della casa quando mancano due tiri alla fine del secondo end 10.17 Una stone azzurra a punto con altre tre stone azzurre nella casa dopo 4 tiri del secondo end 10.11: Gran tiro di Aoki che mette la stone a punto e manda in tilt Constantini che sbaglia totalmente l’ultimo tiro, mano rubata dai giapponesi, 0-1 10.09: Due le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri alla fine dell’end 10.08: Due stone azzurre a punto dopo 6 tiri del primo end 10.06: Una stone giapponese a punto dopo 4 tiri del primo end 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei nipponici in apertura Notizie correlate LIVE Italia-Giappone 2-2, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata dai nipponici nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22,59: Sbaglia un tiro non difficile l’azzurro Spiller che va corto e non riesce a bocciare la stone... LIVE Italia-Ungheria 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei magiari nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per i playoff dalle 10.00; Francia vs Giappone - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Giappone: inflazione accelera all'1,5%, Core +1,8%; Paesi Bassi - Giappone in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini vogliono la top4!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.01: Mano per l'Italia, tra poco il via del match 9.58: Per l’Italia sarà fondamentale ritrovare la miglior ... oasport.it LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 2-6, Italia-Giappone 3-1 BJK Cup 2026 in DIRETTA: sconfitta poco amara per l’azzurra, la Nazionale di Garbin vola in Cina!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11.00 15.16 Dal 22 al 27 settembre, le azzurre andranno a ... oasport.it Contest "stellare" di cucina al #Feff tra Italia e Giappone (con un ingrediente super friulano) ecco com'è andata e chi ha vinto https://cityne.ws/OrienteVsOccidenteInCucina - facebook.com facebook Italia-Giappone, Terzi (Fdi) incontra amb. in Italia: focus anche su scambi culturali (AgenziaCULT) - Roma, 23 apr - "Oggi ho avuto il piacere di incontrare la nuova Ambasciatrice del #Giappone in Italia, S.E. Hikariko Ono, con la quale ho avuto un proficuo sca x.com