LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA | fase decisiva della corsa l’Italia si affida a Simone Gualdi
Oggi si svolge la tappa decisiva del Giro di Romandia, con l’attenzione rivolta agli atleti che partecipano alla gara. La corsa prosegue con un percorso impegnativo e numerosi sorpassi, mentre gli atleti cercano di guadagnare posizioni in vista delle fasi finali. Tra i concorrenti, l’Italia si affida a Simone Gualdi, che cerca di ottenere un buon risultato. La gara è trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 13.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 16.53 Il gruppo passa sulla linea del traguardo con 25? di ritardo. 16.53 La testa della corsa passa sulla linea del traguardo. Mancano quindi 6.1 km al termine di questa Eschborn-Frankfurt. 16.52 Anche un corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe in testa al gruppo. Non c’è però una squadra che riesce a fare il forcing per provare a rientrare sui 12. 16.50 I dodici corridori in testa alla corsa tornano a guadagnare qualcosa. Il vantaggio sul gruppo è ora di 34? 16.49 Mancano 10 chilometri all’arrivo. 16.46 Resta invariato il distacco tra il gruppetto in testa alla corsa ed il gruppo, trainato da Axel Laurance (Ineos Grenadiers), seguito da un corridore della Uno – X Mobility e da uno della NSN Cycling Team.🔗 Leggi su Oasport.it
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