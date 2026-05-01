Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia e la corsa è in corso dalle 13. Nel frattempo, si svolge anche la gara di Eschborn-Frankfurt 2026, con la diretta live che si concentra sulla fase finale a circa 80 chilometri dall’arrivo. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la piattaforma dedicata, con le immagini che mostrano il percorso e i momenti salienti della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 15.21 80 km all’arrivo! 15.21 Leroux e Kopecky rientrano su Rutsch e Gachignard. Si ricompone il quartetto in fuga. 15.20 La situazione è la seguente: Jonas Rutsch (Lotto Intermaché) e Thomas Gachignard (TotalEnergies) hanno 50? di vantaggio su Jamie Meehan (Cofidis), Emil Verstrynge (Alpecin – PremierTech) e Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) ed 1? 20? sul gruppo. 15.17 Tim Wellens rientra sul duo appena uscito dal gruppo 15.16 Attacco di Jamie Meehan (Cofidis) seguito da un corridore della Alpecin – Premier Tech 15.16 Si spacca la fuga con Jonas Rutsch (Lotto Intermaché) e Thomas Gachignard (TotalEnergies) che guadagnano qualche metro su Samuel Leroux (TotalEnergies) e Matyas Kopecky (Unibet Rose Rockets) 15.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: si accende la corsa ad 80 km dall’arrivo

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