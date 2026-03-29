LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA | un quartetto al comando ad 80 km dall’arrivo

Al traguardo di Gand-Wevelgem femminile 2026, un quartetto si trova in testa a circa 80 chilometri dalla conclusione. Le contrattaccanti sono state riprese e il gruppo si presenta molto allungato. La corsa prosegue con le atlete che cercano di guadagnare posizioni in vista degli ultimi passaggi. La gara è ancora aperta e le fasi finali si avvicinano rapidamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:13 Riprese le contrattaccanti ma il gruppo è allungatissimo. 16:10 Gruppo a 2’40” dalle fuggitive, a 2 minuti troviamo invece le contrattaccanti Lach, Hanson, Baker, Jansen, Nelson, Gillespie, Jastrab e Vervolet. 16:07 Inizia il primo dei tre settori di sterrato che animeranno i prossimi 10 km. 16:05 I movimenti del gruppo fanno crollare il vantaggio delle quattro fuggitive. Gap che si riduce ad un minuto e 20 secondi. 16:02 Altra caduta, con circa 10 atlete che terminano nel prato. Coinvolta quasi tutta l’EF Education EasyPost con Berton, De Buysser e Knaven. 15:59 Movimento in gruppo lungo un tratto di strada di campagna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: un quartetto al comando ad 80 km dall’arrivo Articoli correlati LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: un quartetto al comando a 90 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:40 Al comando troviamo Idoia Eraso (Laboral Kutxa – Fundation Euskadi), Lea Lin Teutenberg (Lotto... Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: 80 km al traguardo, fuga con 30? di vantaggio Una selezione di notizie su LIVE Gand Wevelgem femminile 2026 in... Temi più discussi: LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: Elisa Balsamo ci prova, aggiornamenti dalle 15.30; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarla; Gand-Wevelgem femminile 2026, tutte contro Lorena Wiebes: Chabbey e Balsamo all’assalto. Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarlaPavé e muri saranno il comune denominatore della domenica degli appassionati di ciclismo. Si corre, in parallelo alla celebre gara maschile, la ... oasport.it Gand-Wevelgem femminile 2026: Wiebes a caccia del tris, Balsamo la sfidaLa Gand-Wevelgem femminile 2026 si appresta a infiammare la domenica degli appassionati di ciclismo, proponendo la sua tredicesima edizione in parallelo all'omonima gara maschile. Questa corsa in line ... it.blastingnews.com Oggi si corre la "In Flanders Fields" (ex Gand-Wevelgem) quasi 241 km nelle Fiandre Occidentali: Van der Poel e Van Aert tra i grandi favoriti, chi vincerà l'edizione numero 88 Segui la nostra diretta testuale #IFF26 https://www.tuttobiciweb.it/article/17747374 - facebook.com facebook Follow the full interactive live update of In Flanders Fields 2026 (formerly Gand-Wevelgem). Get live rider tracking, updated gaps, classifications, and race pace, starting at 11:00 with arrival around 16:21-16:51. Watch Eurosport 2 and Discovery+. x.com