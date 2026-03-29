LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA | un quartetto al comando ad 80 km dall’arrivo

Da oasport.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al traguardo di Gand-Wevelgem femminile 2026, un quartetto si trova in testa a circa 80 chilometri dalla conclusione. Le contrattaccanti sono state riprese e il gruppo si presenta molto allungato. La corsa prosegue con le atlete che cercano di guadagnare posizioni in vista degli ultimi passaggi. La gara è ancora aperta e le fasi finali si avvicinano rapidamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:13 Riprese le contrattaccanti ma il gruppo è allungatissimo. 16:10 Gruppo a 2’40” dalle fuggitive, a 2 minuti troviamo invece le contrattaccanti Lach, Hanson, Baker, Jansen, Nelson, Gillespie, Jastrab e Vervolet. 16:07 Inizia il primo dei tre settori di sterrato che animeranno i prossimi 10 km. 16:05 I movimenti del gruppo fanno crollare il vantaggio delle quattro fuggitive. Gap che si riduce ad un minuto e 20 secondi. 16:02 Altra caduta, con circa 10 atlete che terminano nel prato. Coinvolta quasi tutta l’EF Education EasyPost con Berton, De Buysser e Knaven. 15:59 Movimento in gruppo lungo un tratto di strada di campagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

live gand wevelgem femminile 2026 in diretta un quartetto al comando ad 80 km dall8217arrivo
© Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: un quartetto al comando ad 80 km dall’arrivo

Articoli correlati

LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: un quartetto al comando a 90 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:40 Al comando troviamo Idoia Eraso (Laboral Kutxa – Fundation Euskadi), Lea Lin Teutenberg (Lotto...

Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: 80 km al traguardo, fuga con 30? di vantaggio

Una selezione di notizie su LIVE Gand Wevelgem femminile 2026 in...

Temi più discussi: LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: Elisa Balsamo ci prova, aggiornamenti dalle 15.30; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarla; Gand-Wevelgem femminile 2026, tutte contro Lorena Wiebes: Chabbey e Balsamo all’assalto.

Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarlaPavé e muri saranno il comune denominatore della domenica degli appassionati di ciclismo. Si corre, in parallelo alla celebre gara maschile, la ... oasport.it

Gand-Wevelgem femminile 2026: Wiebes a caccia del tris, Balsamo la sfidaLa Gand-Wevelgem femminile 2026 si appresta a infiammare la domenica degli appassionati di ciclismo, proponendo la sua tredicesima edizione in parallelo all'omonima gara maschile. Questa corsa in line ... it.blastingnews.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.