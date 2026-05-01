LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4 Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA | il romano chiude il primo set

Sul campo di Cagliari si sta disputando il match tra il giocatore italiano e l’avversario polacco, valido per il Challenger del 2026. Dopo una serie di scambi intensi, il primo set si è concluso con la vittoria del romano, che ha chiuso sul 6-4. Durante il gioco, si sono verificati diversi punti decisi da risposte di rovescio e colpi di dritto, con alcuni scambi di servizio e risposte rapide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Lungo il lob di dritto del romano. 15-30 Servizio e dritto Hurkacz 0-30 Clamorosa risposta di rovescio nei piedi!! 0-15 Parte via il dritto ad Hurkacz. 19:23 Una sola palla break, un break che ha deciso il set! BERRETTINI-Hurkacz 6-4! Prima vincente e allora si chiude un primo set giocato a livello molto alto dall’ex finalista di Wimbledon! 40-15 Prima e dritto!!!! 30-15 Seconda vincente al corpo. 15-15 Largo il dritto di Berrettini. 15-0 Manca di dritto la pallina il polacco. Complice ovviamente il terreno di gioco. 5-4 Chiude il game rapidamente Hurkacz. Toccherà al romano servire per il set a breve.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: il romano chiude il primo set Notizie correlate LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: romano in campo tra un setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:30 Terzo parziale tra De Jong e Cadenasso, poi Berrettini! 17:21 Cadenasso si ferma contro De Jong sul... LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: romano in campo per cenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:18 Cadenasso si ferma contro De Jong sul 6-4, 5-4, 30-0: siamo 5-5, c’è ancora da attendere per Matteo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streaming; Sardegna Open, Berrettini: Senza questo pubblico oggi avrei perso; Sardegna Open, scatta il main draw: riflettori su Berrettini e Hurkacz; Sardegna Open 2026: Berrettini show a Cagliari! Navone ko in due set. Ora sfida Hurkacz o Nava. LIVE Berrettini-Hurkacz 4-3, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: c’è un break per il romano nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! oasport.it Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz oggi, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna Open ... oasport.it Sardegna Open, in campo Matteo Arnaldi e Nuno Borges per il primo dei quarti di finale Oggi l’attesissimo Berrettini-Hurkacz, riedizione della semifinale di Wimbledon del 2021 - facebook.com facebook The quarter-finals are SET Aix-en-Provence Martin Tiffon vs Coppejans Bergs vs Hijikata Wu vs Quinn Buse vs Tabilo Cagliari Berrettini vs Hurkacz Burruchaga vs Giron Arnaldi vs Borges Caden x.com