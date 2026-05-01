LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4 0-1 Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA | due chance non sfruttate a inizio 2º set

Al Challenger di Cagliari, il match tra il tennista italiano e il suo avversario polacco prosegue con il punteggio di 6-4, 0-1. Nel secondo set, il giocatore italiano ha avuto due opportunità per conquistare i primi punti, ma non è riuscito a sfruttarle. All'inizio del secondo parziale, ha commesso un errore in risposta con un colpo in chop che ha suscitato i primi disappunti sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Brutta risposta in chop. Già i primi rammarici per il romano. A-40 Il nastro accomoda un attacco a Hurkacz. Berrettini non passa di rovescio. 40-40 Non passa di dritto in corsa Berrettini. 40-A Stecca di dritto Hubert. Seconda chance, terza in totale. 40-40 Prima vincente. 30-40 Non si fa pregare Berrettini e con il dritto punisce ancora un polacco remissivo nello scambio. 30-30 Lungo il lob di dritto del romano. 15-30 Servizio e dritto Hurkacz 0-30 Clamorosa risposta di rovescio nei piedi!! 0-15 Parte via il dritto ad Hurkacz. 19:23 Una sola palla break, un break che ha deciso il set! BERRETTINI-Hurkacz 6-4! Prima vincente e allora si chiude un primo set giocato a livello molto alto dall’ex finalista di Wimbledon! 40-15 Prima e dritto!!!! 30-15 Seconda vincente al corpo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4, 0-1, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: due chance non sfruttate a inizio 2º set Notizie correlate LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: romano in campo tra un setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:30 Terzo parziale tra De Jong e Cadenasso, poi Berrettini! 17:21 Cadenasso si ferma contro De Jong sul... LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: il romano chiude il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Lungo il lob di dritto del romano. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streaming; Sardegna Open, Berrettini: Senza questo pubblico oggi avrei perso; Sardegna Open, scatta il main draw: riflettori su Berrettini e Hurkacz; Sardegna Open 2026: Berrettini show a Cagliari! Navone ko in due set. Ora sfida Hurkacz o Nava. LIVE Berrettini-Hurkacz 4-3, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: c’è un break per il romano nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! oasport.it Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz oggi, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna Open ... oasport.it Sardegna Open, in campo Matteo Arnaldi e Nuno Borges per il primo dei quarti di finale Oggi l’attesissimo Berrettini-Hurkacz, riedizione della semifinale di Wimbledon del 2021 - facebook.com facebook The quarter-finals are SET Aix-en-Provence Martin Tiffon vs Coppejans Bergs vs Hijikata Wu vs Quinn Buse vs Tabilo Cagliari Berrettini vs Hurkacz Burruchaga vs Giron Arnaldi vs Borges Caden x.com