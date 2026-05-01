Il consiglio comunale di Castel di Lama si è riunito di recente, ma l’incontro è stato caratterizzato da scontri tra i rappresentanti, rivelando tensioni già presenti nella politica locale. Durante la seduta, le discussioni sono diventate più accese, con confronti che hanno superato i limiti del semplice dibattito istituzionale. La situazione riflette le difficoltà di un ambiente dove le divergenze tra le parti spesso sfociano in contrapposizioni più profonde.

Il consiglio comunale di Castel di Lama si è trasformato, ancora una volta, in uno specchio delle tensioni che attraversano la vita politica locale, dove il confronto istituzionale lascia spesso spazio a frizioni personali e antiche contrapposizioni. Al centro della seduta, un’interrogazione dell’opposizione ha riportato l’attenzione su una vicenda giudiziaria che coinvolge il sindaco: una causa per diffamazione contro una cittadina, conclusasi con una sentenza di primo grado sfavorevole al primo cittadino. Un episodio che ha inevitabilmente acceso il dibattito, riaprendo ferite politiche mai del tutto rimarginate. Il sindaco ha precisato di essersi costituito parte civile sia a titolo personale sia in rappresentanza dell’ente, spiegando la scelta come risposta a una serie di attacchi subiti nel tempo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’interrogazione riaccende le tensioni

Buongiorno24 del 2 Marzo 2026

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Un video girato in via Gritti riaccende i riflettori sulla situazione in cui versa questa strada di Bergamo. Presentata anche un'interrogazione. - facebook.com facebook