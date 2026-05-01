L’Estra Pistoia si prepara ad affrontare i playout per mantenere la categoria. La stagione regolare si è conclusa con risultati al di sotto delle aspettative, segnate da numerosi imprevisti e difficoltà durante l’anno. La squadra si trova ora a dover disputare le partite di spareggio, un passo cruciale per la permanenza in serie A2. La fase di post stagione rappresenta un momento decisivo per il club e i suoi tifosi.

Inizia la corsa salvezza. La stagione regolare per Pistoia non è andata secondo le previsioni: tante, troppe, le vicissitudini che sono successe durante l’anno e che hanno portato la squadra a doversi giocare la permanenza in serie A2 attraverso i play out. Ci sarà tempo per analizzare i motivi e le cause di una stagione fino a qui deficitaria, ma non è questo il momento, ora c’è da salvare il salvabile. Pistoia non si gioca solo la permanenza in categoria ma anche gran parte del proprio futuro per cui testa e gambe a Ruvo di Puglia ed alla prima sfida dei play out, in programma domenica. "È la parte migliore della stagione – afferma coach...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Estra Pistoia si tuffa nei playout: "La parte migliore della stagione"

Notizie correlate

Rajola mette nel mirino l’Estra: "Siamo pronti per questi playout"Stefano Rajola, domenica inizia la corsa salvezza nei playout: Ruvo di Puglia ed Estra faccia a faccia.

Pallacanestro Roseto-Estra Pistoia a porte chiuseLa prossima sfida tra Pallacanestro Roseto e Estra Pistoia Basket 2000 Ssd arl si disputerà senza pubblico.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Play-out di Serie A2 2025/26: ecco le modalità di ritiro degli accrediti per gli abbonati; L’Estra Pistoia cede nell’ultima di regular season (Cento avanti 99-86). Ora i Play-out contro Ruvo; L’Estra Pistoia naufraga a Cento. Ai playout sfiderà Ruvo di Puglia; Basket A2 – La Estra Pistoia si gioca tutto nei play-out - TVL.

L’Estra Pistoia si tuffa nei playout: La parte migliore della stagioneInizia la corsa salvezza. La stagione regolare per Pistoia non è andata secondo le previsioni: tante, troppe, le vicissitudini che sono successe durante l’anno e che hanno portato la squadra a doversi ... sport.quotidiano.net

Estra Pistoia cede nell’ultima a Cento. Ora i Play-out contro RuvoLa regular season dell’Estra Pistoia si chiude con un passo falso: alla Baltur Arena i biancorossi concedono troppo a Cento e cadono 99-86. La squadra di Strobl parte forte, arriva persino ... pianetabasket.com

https://www.reportpistoia.com/estra-pistoia-ruvo-di-puglia-trasferta-vietata-per-i-residenti-della-provincia-di-bari/ Estra Pistoia-Ruvo di Puglia, trasferta vietata per i residenti della provincia di Bari - facebook.com facebook