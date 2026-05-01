Durante una partita di Copa Sudamericana, Kevin Silva del Montevideo City ha commesso un errore evidente. Dopo un’azione confusa in area, si è trovato a pochi metri dalla porta vuota, ma ha sbagliato un tiro che avrebbe potuto portare la sua squadra in vantaggio. L’episodio ha attirato l’attenzione per la sua gravità e per il fatto che si trattava di un’occasione molto favorevole.

Nel match di Copa Sudamericana contro il Deportivo Riestra, Kevin Silva del Montevideo City è diventato protagonista involontario di uno degli errori più clamorosi della stagione, sbagliando un gol a porta vuota dopo un’azione confusa in area. Il pallone gli è arrivato comodo a un metro dalla linea, ma la conclusione è finita incredibilmente fuori, lasciando compagni e avversari senza parole (Instagram@elgraficoweb).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L’errore è clamoroso! A porta vuota e da un metro: come ha fatto a sbagliare?

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