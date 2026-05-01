Dopo un mese di pausa a causa del conflitto in Medio Oriente e della cancellazione dei Gran Premi in Bahrain e Arabia Saudita, la Formula 1 torna in pista. Nelle prove libere, il pilota con il tempo più rapido è stato un pilota di un team di fascia alta, mentre nella Sprint la pole position è andata a un altro pilota. La sessione di oggi ha visto alcune sorprese e diversi piloti in evidenza.

Rieco la Formula 1 dopo un mese di stop per il conflitto in Medio Oriente e l’annullamento dei gran premi in Bahrain e Arabia Saudita. Si riparte da Miami e nella prima ora e mezzo di prove libere, tra giri veloci e simulazioni di gara, il miglior tempo è quello di Charles Leclerc sulla Ferrari SF-26 poi però nelle prove della Sprint riecco le Mc Laren, con Piastri che realizza il miglior tempo e Antonelli che con un gran giro è secondo davanti al campione del mondo Lando Norris con l’altra Mc Laren.«È stata una sessione pasticciata – ha detto Antonelli, poi ho montato le gomme soft e la macchina ha preso vita. Un gran recupero fatto insieme al team ».🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leclerc il più veloce nelle libere Nella Sprint la pole è di Piastri

F1 | LIVE: Sprint Qualifying GP Qatar

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