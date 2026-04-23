Questa sera si svolgono diversi incontri di calcio tra le principali competizioni europee, tra cui la Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1. Tra le partite in programma, si segnala una possibile occasione per Rasmus Hoejlund in occasione di una sfida al “Maradona” contro la Cremonese. Inoltre, nelle gare di Serie B si gioca molto, con due sfide che attirano l’attenzione.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 24 aprile. Potrebbe essere la serata buona per Rasmus Hoejlund al “Maradona” contro la Cremonese ma attenzione anche alle due sfide di Serie B, nelle quali ci si gioca molto. In Spagna, trasferta del Real Madrid all’Estadio de la Cartuja anche se ormai il Barcellona è volato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 24 aprile: la serata degli anticipi con Serie A e B, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1

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