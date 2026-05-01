le parole scelte con gran cura ecco mauro ermanno giovanardi

Un nuovo album presenta un sound che combina elementi di musica d’autore con sonorità elettroniche del terzo millennio. Tra le tracce, una si distingue per il suo stile particolare, risultando diversa rispetto alle altre. Le parole sono state selezionate con attenzione, creando un equilibrio tra testi e musica. Il lavoro evidenzia un approccio innovativo e una ricerca sonora che si riflette anche nella composizione dei brani.

Un disco diverso che contiene una canzone d’autore del terzo millennio dal sapore elettronico. Mauro Ermanno Giovanardi definisce così sinteticamente il suo nuovo album E poi scegliere con cura le parole che presenterà domani in uno speciale concerto (ore 21), all’ Urbica Velostazione, il nuovo spazio vicino alla stazione ferroviaria di Pesaro. Il leader dei La Crus, cantautore raffinato e poliedrico (da più di 20 anni sulla scena musicale come interprete, autore, produttore discografico), si esibirà nella città che lo ha abbracciato non solo artisticamente (qui Giovanardi ha celebrato il suo matrimonio). E ci sarà un motivo in più per ricordare questo concerto, visto che a mezzanotte l’artista lombardo compirà gli anni proprio sul palco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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