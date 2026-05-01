In diverse parti del mondo, la Festa dei lavoratori viene celebrata con manifestazioni pubbliche e momenti di aggregazione. In India, Indonesia e altri paesi, gruppi di persone si sono radunati in piazza per partecipare a cortei, sventolare bandiere e cantare cori. Le immagini mostrano scene di folla compatta e partecipanti di varie età che condividono questa ricorrenza. Le foto documentano le diverse modalità di celebrazione legate alla ricorrenza del primo maggio.

Venerdì primo maggio centinaia di migliaia di persone si sono radunate in tutto il mondo per celebrare la Festa dei lavoratori, cioè la giornata dedicata a chi lavora e alle lotte per ottenere migliori condizioni di lavoro, che si festeggia quasi dappertutto fin da fine Ottocento. Ci sono state manifestazioni in Indonesia, Filippine e Corea del Sud, e naturalmente ce ne sono moltissime in corso in Europa, Italia compresa, tra bandiere rosse, pugni alzati e lunghi cortei. Al corteo a Torino ci sono stati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine davanti all’Askatasuna, lo storico centro sociale della città sgomberato lo scorso dicembre, con una decisione molto contestata e motivazioni ancora poco chiare.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto della Festa dei lavoratori nel mondo

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