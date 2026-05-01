A Torrita di Siena si avvicina l’edizione numero 70 del Palio dei Somari, prevista per il 6 giugno in una serata notturna al Gioco del Pallone. Le settimane precedenti sono caratterizzate da eventi tradizionali come le Taverne, che accompagnano l’attesa per la corsa. La manifestazione rappresenta un appuntamento storico per la comunità locale, che si prepara a celebrare questa tradizione consolidata nel tempo.

A Torrita di Siena ormai da settimane si pensa al Palio dei Somari straordinario (edizione n. 70) in arrivo a giugno con la corsa, in programma sabato 6 in notturna al Gioco del Pallone, anticipata nei giorni precedenti dagli appuntamenti ormai classici della festa, come le Taverne e non solo. Ma l’edizione di marzo che ha visto trionfare Le Fonti avrà di fatto un "ultimo capitolo" con la cena della vittoria della contrada biancorossa guidata dal capitano Michelangelo Goracci. Una contrada ancora piena di entusiasmo per la tredicesima vittoria ottenuta e che aveva interrotto un digiuno di dieci anni. Tutto questo grazie al fantino di casa Thomas Ferretti detto "Brigante", arrivato primo dopo un Palio emozionante.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Fonti pronte a festeggiare: "in casa"

In the elevator she mocked her unseen husband as ugly; the man beside hands a card: Madam, enough

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