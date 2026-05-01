Lazio il Pd lancia la coalizione progressista per battere la destra | Rocca ha fallito siamo pronti a governare

Il Partito Democratico ha annunciato la creazione di una coalizione progressista per le prossime elezioni regionali, puntando a superare la destra al governo della regione. Dopo aver chiuso la partita del campo largo, il partito ha invitato tutte le forze di opposizione a unirsi contro l’attuale amministrazione, accusata di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati. La proposta mira a presentare un fronte unito per il futuro amministrativo.

Alla Pisana la partita del campo largo è chiusa, anche con un certo anticipo. Il Pd ha chiamato a raccolta tutte le forze d'opposizione al governo di Francesco Rocca e ha lanciato la sfida: “La destra ha fallito”.Il campo largo del Lazio verso il 2028Al centro congressi di via dei Frentani.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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