Lavori corposi Necessari quattro anni

Il progetto di ristrutturazione della residenza universitaria di viale XXIV Maggio richiederà circa quattro anni di lavori, secondo quanto riferito. La questione è stata sollevata in un’interrogazione presentata da un consigliere del gruppo Siena Sostenibile, che ha chiesto chiarimenti sui tempi e sull’entità degli interventi previsti. Nessuna informazione è stata ancora fornita riguardo ai dettagli specifici dei lavori o alle eventuali conseguenze per gli studenti.

Il futuro della residenza universitaria di viale XXIV Maggio è al centro dell’interrogazione di Monica Casciaro (Siena sostenibile). L’assessore Vanna Giunti ha ricordato: "In base alle dichiarazioni del presidente del Dsu, Marco Del Medico, i tempi non sono brevi. La previsione è di circa quattro anni a causa dei corposi lavori di risistemazione necessari, a partire dai problemi strutturali da risolvere, quali le opere di adeguamento sismico. Tutto ciò non permette al Dsu di definire in modo significativamente preciso la tempistica per la riqualificazione. In ogni caso, il primo passo che permette di acquisire un’importante fetta di risorse è stato fatto, con la pubblicazione del bando per la vendita dell’immobile di via Bandini che scade il 30 giugno".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Lavori corposi. Necessari quattro anni" Wampler Golden Jubilee | Overdrive Stacking in a Box Notizie correlate Leggi anche: Lavori sul ponte di Ragone, l'assessore: "Necessari ancora circa due mesi" Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Residenza universitaria di viale XXIV Maggio, Giunti: Necessari lavori corposi; Lavori corposi. Necessari quattro anni. Lavori corposi. Necessari quattro anniIl futuro della residenza universitaria di viale XXIV Maggio al centro dell’interrogazione di Monica Casciaro (Siena sostenibile). lanazione.it