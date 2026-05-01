L' analisi del collagene è un check up epidermico tramite ecografia che ne valuta le riserve aiuta a combatterne la perdita con una skincare personalizzata

Un check-up epidermico tramite ecografia permette di valutare le riserve di collagene nella pelle. Questa analisi aiuta a individuare eventuali carenze e a sviluppare una skincare personalizzata. Il collagene, proteina chiave per il tono e l’elasticità della pelle, tende a diminuire con l’età, generalmente a partire dai 25-30 anni, con una perdita che può arrivare fino all’1% all’anno.

C ollagene, il “santo graal” della giovinezza e del tono della pelle. A partire dai 25-30 anni, la produzione di questa fondamentale proteina può diminuire fino all’1% ogni anno, incidendo visibilmente su tono ed elasticità. È possibile intervenire in modo consapevole? Oggi sì, grazie all’analisi del collagene, una sorta di “radiografia” della qualità cutanea che consente di individuare precocemente i processi di degradazione. Un controllo che si può pensare di regalarsi già intorno ai 30 anni e, in modo ancora più mirato, nelle fasi di cambiamento ormonale come la menopausa. Ecco perché. Come usare il tonico viso e perché è importante X Leggi anche › Esfoliazione viso: retinolo sì o no in primavera? Quali sono le alternative? Che cos’è la perdita di collagene?.🔗 Leggi su Iodonna.it

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