Il Primo maggio a Piancastagnaio ha visto riproporsi l’antico rito dell’albero del ‘Maggio’, una tradizione radicata nel tempo. La giornata è stata dedicata a celebrare la storia e le tradizioni locali, con un riferimento anche alla lotta sociale e al mondo del lavoro. La manifestazione ha coinvolto la comunità in un momento di rituale collettivo, mantenendo vivo il legame con le usanze antiche.

Primo maggio a Piancastagnaio tra storia, tradizione, lotta sociale e omaggio al mondo del lavoro nella celebrazione universale. Nel paese amiatino anche lieri sera trenta si è innalzato il lungo abete chiamato appunto “Maggio“ che per il secondo anno è tornato nella sua antica cornice, la piazza Belvedere all’ombra del seicentesco palazzo Bourbon del Monte. La tradizione dell’albero del Maggio è un antico rito di origine precristiana dedicato al risveglio della natura. Nella notte a cavallo tra il 30 aprile e il primo maggio veniva innalzato un albero (pioppo, ciliegio, selvatico) privato dei rami eccetto la cima, scortecciato e ornato con una bandiera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’albero del ’Maggio’, l’antico rito si è rinnovato

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