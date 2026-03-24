Buckingham Palace ha appena ripreso fiato dopo i postumi dello scandalo dell’ex principe Andrea ma la notizia di un libro di Sarah Ferguson sui suoi rapporti e su quelli di Andrew Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein potrebbe far crollare un equilibrio ancora precario. Fergie la rossa potrebbe, infatti, descrivere se stessa come una vittima della monarchia, esattamente come, secondo lei, lo fu Diana Spencer. L'ex duchessa di York starebbe valutando l’ipotesi di scrivere una biografia, per la quale sarebbe corteggiata dagli editori del Regno Unito, e che metterebbe alla berlina la famiglia reale. Ma, se ciò avvenisse, secondo fonti che hanno parlato con il magazine americano 'In Touch Weekly', re Carlo reagirebbe duramente e sarebbe già pronto a farle causa. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Sarah Ferguson e i dettagli mai rivelati su Lady Diana: un libro fa tremare re Carlo già pronto a farle causa

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