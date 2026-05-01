Negli ultimi giorni, l'attenzione si è concentrata su un abito rosa indossato da una figura pubblica di rilievo, che ha suscitato molte discussioni sui social media. L'outfit, dal valore di circa 80 euro, ha attirato l'interesse di utenti e commentatori, portando alla ribalta questioni legate a scelte di stile e rispetto delle norme di protocollo. La vicenda ha generato un ampio scambio di opinioni online, senza che siano stati rilasciati commenti ufficiali.

Melania Trump è di nuovo al centro dell’attenzione — e questa volta si tratta di protocollo reale e di un abito da 80.000 dollari. Durante una sontuosa cena di Stato alla Casa Bianca in onore del re Carlo III e della regina Camilla, il 28 aprile, la First Lady ha sfoggiato un abito Christian Dior Haute Couture color rosa tenue e senza spalline che ha immediatamente catturato l’attenzione. Elegante per alcuni, controverso per altri, il look ha rapidamente scatenato un dibattito. In particolare, sul fatto che avesse oltrepassato il limite per un tradizionale evento in abito da sera, intriso di etichetta reale. Nel Regno Unito, i banchetti di Stato seguono un codice di abbigliamento ultra-formale in abito da sera — il livello più alto di abbigliamento da sera.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - L’abito rosa di Melania Trump fa discutere sui social

Lo sfogo di Melania Trump in tv

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