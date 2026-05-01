la vita e lo studio ai tempi della guerra

Lunedì 4 maggio 2026 alle 16 si terrà un incontro dedicato all’esperienza delle università ucraine durante il periodo di guerra, con un focus particolare sulla situazione a Odessa. L’evento affronterà come gli studenti e le istituzioni accademiche affrontano le sfide legate alla guerra, analizzando aspetti legati alla vita quotidiana e allo studio in un contesto di conflitto. La discussione offrirà testimonianze e approfondimenti sulla realtà di quegli atenei durante un periodo complesso.

"Ukrainian Universities in Wartime. The Odesa Experience" è il tiolo dell’incontro in programma lunedì 4 maggio 2026 alle 16.15 nell’aula 349b della sede universitaria San Niccolò. L’iniziativa vedrà come protagonista Inna Golubovych, professoressa di Filosofia e direttrice del Dipartimento di Filosofia dell’ Università Nazionale I. I. Mechnikov di Odessa (Ucraina), e si propone di approfondire cosa significhi, concretamente, vivere e operare in un contesto di guerra. Attraverso una testimonianza diretta e il dialogo con il pubblico, saranno affrontati temi cruciali: gli attacchi aerei e le sirene antiaeree, la necessità di rifugi, le vittime e le distruzioni, ma anche le interruzioni di corrente e il progressivo spopolamento delle città.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Oltre il velo, segni e testimonianze dell’Aldilà

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