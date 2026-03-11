"Non parliamo di guerra. Ne ho piene le tasche della guerra.", dice quasi subito Alice, la protagonista di "Tripla eco" (Adelphi), short story di H.E. (Herbert Ernest) Bates, tradotta per Adelphi da Giovanna Granato. Che ci offre spiegazioni. Verrebbe da dire lo stesso, con l’escalation attuale della guerra nel nostro panorama informativo. Ma qualche riferimento storico sulla seconda guerra mondiale, sfondo del racconto, lo diamo? "Terzo anno del conflitto, in Inghilterra. Colpita dalle incursioni aeree della Luftwaffe tedesca. Fermata però dalla Royal Air Force, che sventa l’invasione di Hitler". E nella leggenda entrano i caccia della RAF. "Che affida i racconti della guerra, fuori da ogni regola, proprio a Bates". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tripla eco, gli scritti “contro“ di Bates. L’amore resiste ai tempi della guerra

Articoli correlati

Leggi anche: “Giulietta e Romeo“, trionfo dell’amore ai tempi della guerra

Leggi anche: L’amore ai tempi della guerra. Scritte nelle pietre e pecore I segreti delle donne di montagna

Tutti gli aggiornamenti su Tripla eco gli scritti contro di Bates...

Discussioni sull' argomento Tripla eco, gli scritti contro di Bates. L’amore resiste ai tempi della guerra; Segnalibro. Tripla eco nelle coscienze di un disertore e della sua amante.

Segnalibro. Tripla eco nelle coscienze di un disertore e della sua amanteH.E. Bates, Tripla eco, Adelphi In alcuni romanzi ci sono intrecci narrativi che danno prova di completezza nonostante i passaggi ... barbadillo.it

Perché Tripla eco è un capolavoro. Un racconto breve che racchiude un mondo interoUn racconto breve e perfetto sulla solitudine, il desiderio e l’ambiguità morale. Tripla eco di H. E. Bates è una piccola lezione di grande letteratura. libreriamo.it

Milan, i ritardi costano caro: altra multa, sanzioni totali in tripla cifra. Baccin "paga" le proteste x.com

Tripla Difesa Onlus Global Internazional No Violence GINVs - facebook.com facebook