A Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, si discute di possibili novità sul caso di Garlasco legate all’analisi del computer di Chiara Poggi. Si parla di accessi ai video intimi custoditi nel dispositivo e di eventuali elementi che potrebbero influenzare il procedimento giudiziario. La trasmissione approfondisce le implicazioni di questa nuova fase investigativa.

Nuovi elementi sul delitto di Garlasco possono arrivare dall'analisi del computer di Chiara Poggi? Se ne parla a Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. In base a quanto riportato nella puntata di venerdì 20 marzo il dottor Alessandro Borra, consulente della difesa di Alberto Stasi, "ci sarebbero tracce di accesso ai video intimi di Chiara e Alberto". Il consulente sta studiando il numero di accessi e le date. La consulenza sarà depositata alla Procura di Pavia entro due settimane. Borra sta lavorando sul pc di Chiara Poggi e a proposito dei video intimi "ha detto che ci sarebbero tracce di accessi a quei file, però non ha né confermato né smentito al momento le date che sono circolate in queste ore, tra maggio e agosto", spiega l'inviato del programma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quarto Grado, dal pc di Chiara la verità su Garlasco? "Accessi ai video intimi"

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