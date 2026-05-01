A Trigoria si respira un’aria diversa in vista della prossima stagione, con la società che ha definito alcune certezze sul futuro della rosa. Mentre circolano voci di mercato, la squadra ha già scelto i giocatori che continueranno nel progetto giallorosso. La decisione riguarda alcuni elementi chiave che resteranno a disposizione dell’allenatore per la prossima annata.

Sembrerebbe esserci un’aria diversa a Trigoria, in vista della prossima stagione. Mentre continuano i rumors di mercato, la Roma avrebbe già tracciato una linea netta su chi resterà nella Capitale, al centro del progetto giallorosso. Infatti, il tecnico Gian Piero Gasperini, avrebbe messo i paletti su tre giocatori specifici. Non si tratta solo di pilastri intoccabili, ma di veri e propri investimenti a lungo termine su cui costruire l’intero futuro della rosa. Tra i pali non si cambia. Il primo nome della lista, quasi scontato, è quello di Mile Svilar. Il portiere, infatti, rimane una certezza, nonostante quest’anno abbia avuto qualche piccolo calo di rendimento, non essendo sempre quel muro insuperabile visto nella passata stagione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La Roma costruisce il futuro: tre certezze per Gasperini

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