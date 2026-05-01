Si è aperta al Museo Chianti Origo di Gaiole in Chianti la mostra d’arte contemporanea, alla Galleria Olmastroni, "La Resistenza fra le opere della Fondazione Anichini". Un modo anche per ricordare Ferdinando Anichini, uno degli animatori della cultura nel Chianti del Novecento, personaggio illuminato e che ha saputo far vivere momenti di vero connubio fra la bellezza del paesaggio naturale e architettonico con iniziative di alto livello. Scrittore, giornalista e insegnante, con molte pubblicazioni sulle sue terre, che possiamo condensare in una futuribile "Enciclopedia del Chianti Senese", una terra punto di incontro tra intellettuali, politici e artisti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Resistenza nelle opere d’arte, nel nome di Ferdinando Anichini

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