Un esponente del Partito Democratico ha criticato le affermazioni del Ministro della Giustizia riguardo alla considerazione della corruzione come reato di scarsa rilevanza. La discussione si concentra sul rischio che, affermando che alcuni casi di corruzione possano essere considerati di minore gravità, si possa creare un vuoto di legalità. La questione riguarda le dichiarazioni ufficiali sulle sanzioni e la percezione pubblica di questi reati.

? Cosa sapere Massimo Nieddu del PD contesta le dichiarazioni del Ministro Nordio sulla tenuità della corruzione.. Il rischio normativo riguarda l'applicazione dell'articolo 131-bis del Codice Penale ai reati finanziari.. A Parma, Massimo Nieddu della segreteria cittadina del Partito Democratico ha lanciato un attacco durissimo contro le recenti dichiarazioni del Ministro della Giustizia Nordio, riguardanti la possibilità di applicare l’attenuante della tenuità del fatto o persino l’esclusione della punibilità utilizza denaro per corrompere. La polemica è esplosa a seguito dell’intervento del Ministro alla Camera durante il question time di ieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corruzione e mazzette: il rischio vuoto di legalità dopo Nordio

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