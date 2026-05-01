La prima guerra sporca di Israele e l’opposizione dei generali

Nelle ultime settimane si è assistito a una crescente attenzione sui conflitti in Medio Oriente, con particolare riferimento alla prima guerra condotta da Israele e alla posizione espressa dai generali dell’esercito. La situazione ha suscitato reazioni diverse, tra cui una forte condanna delle operazioni militari e il riconoscimento delle perdite civili nella Striscia di Gaza. Le discussioni pubbliche si sono concentrate anche sugli aspetti legati alle responsabilità e alle strategie adottate dalle parti coinvolte.

Nel suo nuovo libro, Carlo Panella spiega perché a Gaza è stata applicata la stessa strategia di distruzione usata contro l’Isis, senza che allora nessuno si indignasse Quanto alla comprensibile e condivisibile commozione per le troppe vittime civili a Gaza va ricordato un fatto fondamentale ma sempre ignorato: l’aviazione israeliana ha applicato a Gaza la stessa, identica strategia di bombardamenti aerei massicci e a tappeto effettuati dalla Coalizione Internazionale contro l’Isis che tra il 2015 e il 2017 ha provocato, secondo «Le Monde Diplomatique», «la morte tra 20.000 e 55.000 civili siriani e iracheni»1. Il culmine di quella operazione è stata la distruzione via aerea di tutti i quartieri di Mosul che ha provocato migliaia e migliaia di vittime civili.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La prima guerra sporca di Israele, e l’opposizione dei generali Notizie correlate La guerra sporca com’èIl racconto è tratto dal libro di Evan Wright, inviato di Rolling Stone che seguì il primo Battaglione da ricognizione dei Marines durante... Banca Generali, strategie d’investimento tra guerra e volatilità dei mercati: incontro a NapoliIl nuovo road-show di Banca Generali ha fatto tappa a Napoli, per presentare alla rete di private banker del Leone del Mezzogiorno le nuove soluzioni...