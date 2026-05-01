La lista Fai!Avs di Alleanza Verdi e Sinistra è stata presentata ufficialmente. Durante il sorteggio delle liste, è stata collocata in alto a sinistra sulla scheda elettorale, nel primo spazio disponibile a sinistra. La sua posizione è stata determinata dall’esito del sorteggio, che ha stabilito l’ordine di presentazione delle diverse liste in vista delle prossime elezioni.

Il sorteggio delle liste l’ha posizionata in alto a sinistra sulla scheda elettorale, nel posto più ‘ambito’: la lista ¡Fai!-Avs – sigla che sta per ‘Faenza Agisce Insieme’ – si presenta alle comunali del 24 e 25 maggio con l’obiettivo di spingere le forze di sinistra al risultato più rotondo possibile: l’ensemble raduna i Verdi, Sinistra Italiana, Partito socialista italiano, Possibile e le due realtà civiche Fronte Comune e L’Altra Faenza: sulla camicia o sulla giacca i candidati si sono resi riconoscibili con una fetta di cocomero in tessuto. A tenere a ‘battesimo’ la lista è stato il deputato Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana: quella a Faenza è per lui una prima volta: "Non ero mai stato qui – confida al termine di un tour per la città con i candidati – ma conosco Martino Albonetti da molti anni".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lista Fai!Avs di Alleanza Verdi e Sinistra si presenta

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