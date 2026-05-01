La laurea non è più vista come un ascensore sociale | perché il 51% della Gen Z la considera uno spreco e punta subito a lavorare

Recentemente si è acceso un dibattito online che evidenzia come molte giovani generazioni considerino meno rilevante il ruolo della laurea come strumento di mobilità sociale e sicurezza lavorativa. Secondo alcune statistiche, più della metà della Generazione Z pensa che ottenere una laurea possa essere uno spreco di tempo e preferisce iniziare subito a lavorare. Questa prospettiva segna un cambiamento rispetto alle convinzioni tradizionali sul valore dell’istruzione superiore.

Sulla pagina Instagram di cityrumors.it si è aperto un interessante dibattito che scopre un nuovo punto di vista delle nuove generazioni: il concetto della laurea vista come "ascensore sociale" e garanzia di stabilità sembra essere entrato in crisi. Una volta il titolo accademico era percepito come il traguardo naturale per chi ambiva a una carriera solida: oggi il 51% dei laureati Gen Z lo considera alla stregua di uno spreco di risorse. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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