la guida ai film il diavolo streep e un sacco bello

È in corso una mostra dedicata a Piero De Bernardi, lo sceneggiatore pratese che ha scritto numerosi film, mentre nelle sale vengono proposti due titoli tra i più noti. Uno dei film vede protagonista un’attrice famosa per i suoi ruoli intensi, mentre l’altro è una commedia italiana molto apprezzata. La rassegna e le uscite cinematografiche si incrociano in un periodo dedicato alla memoria dello sceneggiatore, che ha lasciato un segno nel mondo del cinema italiano.

Ancora cinema a firma del grande sceneggiatore pratese Piero De Bernardi, in contemporanea alla mostra a lui dedicata in Lazzerini per celebrare i cento anni della sua nascita. Al Pecci torna la copia restaurata di Un sacco bello, prodotto da Sergio Leone che affidò a De Bernardi e Leo Benvenuti, la scrittura del primo film diretto e interpretato da Carlo Verdone. Il film arrivò sugli schermi nel gennaio del 1980 dopo il grande successo televisivo di Non stop, in cui Verdone dette vita ad una galleria di personaggio amatissimi dal pubblico. E fu subito un grande successo come tanti altri film successivi di Verdone scritti da De Bernardi (oggi 18.🔗 Leggi su Lanazione.it

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