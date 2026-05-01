La ’Golfo’ si gioca tutto Playout contro Genova
Nel prossimo fine settimana, le squadre coinvolte nel Progetto Golfo affronteranno una sfida decisiva nel playout contro la squadra di Genova. La partita, prevista per sabato sera, rappresenta un momento cruciale per il futuro delle squadre, che si contendono la permanenza nella categoria superiore. La tensione è palpabile tra i giocatori e i tifosi, pronti a sostenere la propria squadra in questa partita che potrebbe determinare il loro destino stagionale.
E’ un sabato sera molto intenso quello che, nel prossimo weekend, attende le squadre del Progetto Golfo. Al PalaBiagini di Lerici la Gino Landini riceve domani alle 18 la Next Biella nell’ ultima giornata della regular saeson. A seguire alle 20.30, la Golfo dei Poeti inizia playout in Divisione Regionale 1 ligure, avversari i Seagulls Genova. "Daremo il massimo – afferma il presidente della Landini, Alberto Bodini, – come del resto sempre. I playout? Per non retrocedere basta non arrivare ultimi: davvero non possiamo farcela?". In effetti i lericini sono già matematicamente sicuri di dover giocare i playout, una vittoria comunque li collocherebbe ivi in una posizione privilegiata, ma davanti hanno la quinta forza del raggruppamento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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