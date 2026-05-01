Negli ultimi mesi, la società ha deciso di non inserire nel proprio settore giovanile alcuni giovani calciatori considerati promettenti. Questa scelta si inserisce in un quadro più ampio di resistenze nel calcio italiano, dove spesso vengono preferiti giocatori con più esperienza rispetto ai giovani provenienti dai vivai. La decisione ha suscitato reazioni da parte di addetti ai lavori e tifosi, che evidenziano una tendenza diffusa nel sistema calcistico nazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 12 marzo 2026 è una data che rimarrà impressa nella memoria dei tifosi della Fiorentina. La squadra, guidata dall’allenatore competente e determinato, si è trovata ad affrontare una sfida significativa contro i polacchi del Rakow Czestochowa negli ottavi di finale della UEFA Conference League. Questo evento non rappresenta solo una partita, ma una vera e propria tappa fondamentale nel cammino europeo del club viola. Riccardo Braschi, giovane promettente del team, ha mostrato tutta la sua passione e dedizione in campo, riscuotendo l’ammirazione dei fan e degli esperti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La Fiorentina rifiuta giovani talenti, riflettendo la reticenza del calcio italiano verso i giovani.

Notizie correlate

Calcio italiano verso la rivoluzione: nuova tassa sulle scommesse, diritti TV ridisegnati e incentivi ai giovani nella bozza del DDLCalciomercato Juventus: scatto per Alisson, c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se…Novità per il colpo bianconero Goretzka Milan, accelerata...

Leggi anche: Il rinnovo della Figc non basta: il calcio italiano deve ripartire da giovani e talenti nazionali

Contenuti e approfondimenti

La Fiorentina rifiuta giovani talenti, riflettendo la reticenza del calcio italiano verso i giovani.FLORENCE, ITALY – 12 MARZO: Riccardo Braschi dell’ACF Fiorentina reagisce durante il match di andata degli ottavi di finale della UEFA Conference League 2025/26 tra ACF Fiorentina e Rakow Czestochowa, ... napolipiu.com

La Fiorentina e la gestione giovani: il caso Kospo. Dalla Youth League al Barça a 0 minuti in ItaliaHa fatto piuttosto discutere negli scorsi giorni l’atteggiamento avuto da Paolo Vanoli nei confronti del giovane centravanti Riccardo Braschi in. tuttomercatoweb.com