La Chevrolet dell’agente segreto L’auto del 1947 di Siviero sarà esposta alla Casa Museo

Una Chevrolet del 1947 appartenuta a un agente segreto sarà esposta presso una Casa Museo a Monte San Savino. Si tratta di un'auto storica, che ha avuto un ruolo nella vita di un noto agente italiano. La vettura, conservata con cura, sarà visibile al pubblico in una mostra dedicata alla sua storia e al periodo in cui è stata in uso. La esposizione è prevista nei prossimi giorni.

Un pezzo di storia italiana torna a vivere in terra aretina. È a Monte San Savino, nella Carrozzeria Dimar, che sta prendendo forma il restauro della Chevrolet Stylemaster Sport Sedan del 1947 appartenuta a Rodolfo Siviero, il diplomatico toscano passato alla storia come il "detective dell’arte" per il recupero di centinaia di opere trafugate durante la Seconda guerra mondiale. Un intervento dal forte valore simbolico, che restituisce nuova vita non solo a un’auto d’epoca, ma a un vero testimone del dopoguerra italiano. La vettura, una volta conclusi i lavori, entrerà infatti nel percorso espositivo del Museo Casa Siviero, a Firenze, dove contribuirà a raccontare la figura e le missioni del celebre diplomatico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Chevrolet dell’agente segreto. L’auto del 1947 di Siviero sarà esposta alla Casa Museo Notizie correlate Un’opera in più per il museo Byron. Esposta dopo la fine del restauroUna nuova acquisizione è stata perfezionata per i Musei Byron e del Risorgimento e rappresenta una occasione preziosa per una visita in occasione... Rimini, la statua di Pantani sarà esposta in una rotonda entro la fine dell’annoRimini, 25 marzo 2026 – La statua dedicata a Marco Pantani sarà di nuova esposta in strada entro la fine dell’anno. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La Chevrolet dell’agente segreto. L’auto del 1947 di Siviero sarà esposta alla Casa Museo; In restauro la Chevrolet del 1947 di Rodolfo Siviero, sarà esposta alla Casa Museo di Firenze. La Chevrolet dell’agente segreto. L’auto del 1947 di Siviero sarà esposta alla Casa MuseoUn pezzo di storia italiana torna a vivere grazie alla mani di specialisti di Monte San Savino. Ieri la visita dell’assessore regionale Manetti che ha promesso di portarla in mostra a Firenze. . lanazione.it La Chevrolet d’epoca di Roldofo Siviero è in restauro: sarà esposta nella Casa Museo nel 2027L'auto sarà esposta nel 2027 nel cortile della Casa Museo a Firenze sul Lungarno Serristori, una volta terminati i lavori ... intoscana.it Incontro”La forza delle donne”, Casa Museo Elisa Springer, Manduria, 30 aprile 2026 Nell'ambito del progetto regionale di Punti Cardinali stasera la cooperativa presenta La forza delle donne Un viaggio nella memoria, nella storia e nella resilienza attraverso - facebook.com facebook