Dopo tredici mesi di attesa, Roberto Quaratino, uomo non vedente di 43 anni, ha ottenuto il diritto di attraversare il semaforo di via Sempione grazie a un semaforo sonoro. Residente a San Lorenzo di Parabiago e impiegato come centralinista in un Comune della zona, ha seguito una lunga battaglia per far riconoscere questa esigenza, che gli consente di muoversi in autonomia lungo la strada.

Legnano (Milano) – Tredici mesi trascorsi e una mezza battaglia vinta. È il bilancio umano della vicenda di Roberto Quaratino, non vedente, 43 anni, una casa a San Lorenzo di Parabiag o e un impiego in Comune a Legnano come centralinista, dal 2 gennaio 2023. Roberto, sostenuto dall’Auser Ticino Olona, ha ottenuto in parte quanto chiedeva: poter raggiungere il posto di lavoro in sicurezza e autonomia. L’uomo si reca ogni mattina in ufficio in autobus: viene accompagnato dalla mamma alla fermata Movibus. La criticità è l’attraversamento del Sempione, che genera timore, stante il traffico intenso. Parliamo dell’incrocio corso Sempione e via Mameli, a San Lorenzo di Parabiago.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La battaglia (vinta) di Roberto: “Attraverserò il Sempione grazie al semaforo sonoro”

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