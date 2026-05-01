La battaglia vinta di Roberto | Attraverserò il Sempione grazie al semaforo sonoro
Dopo tredici mesi di attesa, Roberto Quaratino, uomo non vedente di 43 anni, ha ottenuto il diritto di attraversare il semaforo di via Sempione grazie a un semaforo sonoro. Residente a San Lorenzo di Parabiago e impiegato come centralinista in un Comune della zona, ha seguito una lunga battaglia per far riconoscere questa esigenza, che gli consente di muoversi in autonomia lungo la strada.
Legnano (Milano) – Tredici mesi trascorsi e una mezza battaglia vinta. È il bilancio umano della vicenda di Roberto Quaratino, non vedente, 43 anni, una casa a San Lorenzo di Parabiag o e un impiego in Comune a Legnano come centralinista, dal 2 gennaio 2023. Roberto, sostenuto dall’Auser Ticino Olona, ha ottenuto in parte quanto chiedeva: poter raggiungere il posto di lavoro in sicurezza e autonomia. L’uomo si reca ogni mattina in ufficio in autobus: viene accompagnato dalla mamma alla fermata Movibus. La criticità è l’attraversamento del Sempione, che genera timore, stante il traffico intenso. Parliamo dell’incrocio corso Sempione e via Mameli, a San Lorenzo di Parabiago.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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