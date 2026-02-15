Roberto Quaratino, 43 anni di Parabiago, ha ottenuto il semaforo sonoro sul ponte Sempione dopo aver lottato per mesi. La sua richiesta nasceva dalla frustrazione di dover sempre affidarsi agli altri per attraversare in sicurezza. Ora, grazie a questa novità, i non vedenti potranno attraversare con più autonomia e sicurezza, senza dipendere da passanti o segnali visivi.

Parabiago, 15 febbraio 2026 – Roberto Quaratino ha 43 anni, una casa a San Lorenzo di Parabiago e un impiego in Comune a Legnano come centralinista, dal 2 gennaio 2023. E un desiderio su tutti: poter raggiungere il posto di lavoro in sicurezza e autonomia. Non un sogno impossibile, per la verità, ma una pretesa legittima. Non vedente, Roberto si reca ogni mattina in ufficio in autobus: viene accompagnato dalla mamma alla fermata Movibus. “La criticità è l’attraversamento del Sempione, che mi fa molta paura”, inizia a raccontarci. Parliamo dell’incrocio corso Sempione e via Mameli, a San Lorenzo di Parabiago: qui il semaforo è privo di segnalazione sonora, un pulsante che consentirebbe a Roberto l’attraversamento sicuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Roberto vince la sua battaglia per tutti i non vedenti, arriva il semaforo sonoro sul Sempione

