Kevin Nash ha espresso commenti critici sul weekend di WrestleMania 42 durante il suo podcast Kliq This. L’ex wrestler ha commentato la WWE attuale, sottolineando di aver percepito un’atmosfera priva di vitalità e di coinvolgimento durante l’evento. Le sue parole si sono concentrate sull’atmosfera generale del weekend, senza approfondire altri dettagli specifici.

Nel suo podcast Kliq This, Kevin Nash è tornato a parlare della WWE attuale, soffermandosi sul weekend di WrestleMania 42 con toni tutt’altro che entusiasti. Il fondatore dell’ nWo ed ex WWF Champion ha ammesso di sentirsi distante dal prodotto, prima di lasciarsi andare a un giudizio piuttosto duro: “Sono ormai molto distaccato dal prodotto e da tutto il resto. Per quanto mi riguarda, l’intero weekend — forse anche perché ero a corto di energie — mi è sembrato senz’anima.” Il confronto tra l’era Vince McMahon e l’era TKO secondo Kevin Nash. Kevin Nash ha poi spostato il discorso sulla differenza, secondo lui, tra come Vince McMahon trattava le sue stelle storiche e l’attuale gestione targata TKO: “Non sono né stupido né ingenuo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Kevin Nash critica il weekend di WrestleMania 42: “Lo sentivo senz’anima”

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