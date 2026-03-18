WWE | Kevin Owens pronto a fare la sua prima apparizione pubblica durante il WrestleMania weekend

Durante il weekend di WrestleMania 42 a Las Vegas, Kevin Owens, Sami Zayn e AJ Styles parteciperanno al WWE World, la convention dedicata ai fan. Kevin Owens farà la sua prima apparizione pubblica in questa occasione. La presenza dei tre wrestler è stata annunciata ufficialmente e attirerà sicuramente l’attenzione degli appassionati che parteciperanno all’evento.

Kevin Owens, Sami Zayn e AJ Styles saranno tutti presenti al WWE World, la convention dedicata ai fan in programma in concomitanza con il weekend di WrestleMania 42 a Las Vegas, in Nevada. Owens è fuori dai ring WWE dall’ Elimination Chamber 2025 dopo aver subito un intervento chirurgico al collo, che lo ha escluso da WrestleMania 41, dove si stava preparando per un match con Randy Orton. È ora confermata la sua partecipazione a un meet and greet al WWE World, che segnerà la sua prima importante apparizione pubblica con la WWE dopo l’infortunio. La convention si terrà al Las Vegas Convention Center dal 16 al 20 aprile. Sebbene non sia previsto un suo ritorno sul ring nell’immediato futuro, la WWE rimane ottimista sul fatto che Owens possa tornare prima della fine del 2026. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens pronto a fare la sua prima apparizione pubblica durante il WrestleMania weekend Articoli correlati WWE: Dita incrociate per Kevin Owens, previsto nuovo controllo medico in estateDi tutti gli infortunati in casa WWE, forse quello di cui si sente di più la mancanza è Kevin Owens, fuori da poco prima di WrestleMania 41 per un... Grace di Monaco consolò Diana in lacrime durante la sua prima uscita pubblica(Adnkronos) – Le apparizioni pubbliche di Lady Diana furono sempre degli eventi glamour, fin dalla prima occasione, subito dopo il fidanzamento con... How Kevin Owens Got Steve Austin’s Finisher#wwe #kevinowens #stunner #wrestling #wrestlemania #raw Aggiornamenti e notizie su Kevin Owens Argomenti discussi: Ultimo aggiornamento sullo stato di Kevin Owens in WWE in vista di WrestleMania 42. Ultimo aggiornamento sullo stato di Kevin Owens in WWE in vista di WrestleMania 42Lo stato di Kevin Owens per WrestleMania 42 rimane incerto in seguito all'aggiornamento sulla sua convalescenza. worldwrestling.it Stone Cold Steve Austin parla del suo recente contatto con Kevin OwensIl veterano canadese ha ricevuto questa diagnosi durante il ´Road to WrestleMania 41´ della scorsa stagione, perdendo l´opportunità di vivere uno dei momenti migliori della sua carriera. KO era davver ... worldwrestling.it