Il 29 aprile, giorno che avrebbe segnato il 15esimo anniversario di matrimonio tra Kate Middleton e il principe William, è stato funestato da un episodio di aggressione che ha coinvolto la coppia. Nonostante fosse una data significativa, i due non hanno potuto trascorrere il giorno in tranquillità a causa di un incidente che ha suscitato preoccupazione. La coppia ha manifestato il proprio stato d’ansia in seguito all’accaduto.

Kate Middleton e William non hanno potuto festeggiare il loro 15esimo anniversario di nozze, il 29 aprile, con serenità. La coppia, che per celebrare il giorno importante visitando un ente benefico, è stata colpita dall’ aggressione a due uomini ebrei a Golders Green e ha fatto sapere di essere seriamente preoccupata. Kate Middleton, la visita a sorpresa. Kate Middleton e William avevano deciso di festeggiare il loro anniversario di nozze, condividendo questo momento speciale con tutti i sudditi attraverso una nuova foto di famiglia e in particolare facendo una significativa visita a IntoUniversity, un ente benefico per l’istruzione che ha beneficiato del fondo donato loro in occasione del Royal Wedding.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton e William, l’aggressione nel giorno dell’anniversario di nozze: “Siamo preoccupati”

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