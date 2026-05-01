Kate Middleton con il look celeste e marrone mostra la combo colori perfetta per la primavera 2026

Durante una recente partecipazione pubblica, Kate Middleton ha sfoggiato un outfit che combina tonalità celeste e marrone, mostrando una scelta di colori insolita per la stagione. La sua combinazione di capi evidenzia un abbinamento primaverile che si distingue per originalità. La duchessa ha scelto un look che mette in risalto le sfumature delicate delle due tonalità, attirando l’attenzione su come si possano mescolare colori diversi senza perdere eleganza.

Kate Middleton in una delle sue ultime apparizioni pubbliche mostra come creare un look primaverile con abbinamenti di colore inaspettati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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