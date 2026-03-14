Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla ecco tutti gli appuntamenti a Latina nel week end

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, a Latina si svolgono numerosi eventi nel fine settimana. La manifestazione, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, comprende iniziative pubbliche e private sul territorio. Tra le attività previste ci sono incontri, workshop e momenti di confronto aperti alla cittadinanza. L’obiettivo è coinvolgere la comunità locale in questa giornata di consapevolezza.

In questo week end, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, Latina ospita “Coloriamoci di Lilla”, una serie di eventi diffusi sul territorio, pubblici e privati, rivolti alla cittadinanza con incontri, laboratori, mostre e attività all’aperto.Le iniziative sono realizzate con il patrocinio del Comune di Latina e con la collaborazione dei professionisti e delle associazioni del territorio.Alle attività partecipano e collaborano: Chiara Bruschi, psicologa psicoterapeuta; Floriana Coletta, medico psichiatra; Vanessa Pacelli, biologa... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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