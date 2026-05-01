Juventus Zhegrova è ai saluti? Romano fa il punto

Il futuro di Edon Zhegrova alla Juventus è al centro delle discussioni in vista della prossima sessione estiva del calciomercato. La questione riguarda la possibilità che il giocatore lasci la società, mentre si attendono novità ufficiali sulle intenzioni della dirigenza. La situazione si sta sviluppando nel corso delle ultime settimane, con l’attenzione rivolta alle decisioni prese per il futuro del calciatore.

Zhegrova e Juve: matrimonio ai titoli di coda?. Il futuro di Edon Zhegrova alla Juventus è diventato uno dei temi più caldi della Continassa in vista della sessione estiva 2026. Nonostante un feeling mai sbocciato pienamente con il campo, il legame tra l’esterno kosovaro e l’ambiente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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